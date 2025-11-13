SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Jungfraubahn-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 114,60 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,873 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers auf 247,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,53 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115,53 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at