SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medacta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Medacta-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 106,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Medacta-Aktie investiert hat, hat nun 0,943 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,77 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 11.04.2024 auf 120,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,77 Prozent gesteigert.

Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medacta-Papiers auf 104,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at