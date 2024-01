SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medmix von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Medmix-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.01.2023 wurde das Medmix-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,32 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54,585 Medmix-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 975,98 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Anteils am 09.01.2024 auf 17,88 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 2,40 Prozent.

Der Börsenwert von Medmix belief sich zuletzt auf 740,53 Mio. CHF. Das Medmix-IPO fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Das Medmix-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

