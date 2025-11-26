SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Private Equity-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Private Equity-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Private Equity-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,852 Private Equity-Aktien. Die gehaltenen Private Equity-Aktien wären am 25.11.2025 113,89 CHF wert, da der Schlussstand 61,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,89 Prozent.

Zuletzt verbuchte Private Equity einen Börsenwert von 150,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at