SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Private Equity von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Private Equity-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Private Equity-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Private Equity-Aktie investiert, befänden sich nun 16,807 Private Equity-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.12.2025 1 025,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 61,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,52 Prozent zugenommen.

Private Equity war somit zuletzt am Markt 149,11 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at