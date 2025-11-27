ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|
27.11.2025 06:00:15
Convatec revives itself after post-private equity slump
Karim Bitar, who passed away last month, praised for turnaroundWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
