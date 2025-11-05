Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Swiss Prime Site-Investition im Blick
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Swiss Prime Site-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Prime Site-Anteile betrug an diesem Tag 74,08 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,350 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 115,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,38 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,38 Prozent angewachsen.
Swiss Prime Site wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,23 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Prime Site AG
|124,70
|0,24%
