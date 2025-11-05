Swiss Prime Site Aktie

Swiss Prime Site für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

Swiss Prime Site-Investition im Blick 05.11.2025 10:05:10

SPI-Wert Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Swiss Prime Site-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Swiss Prime Site-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Prime Site-Anteile betrug an diesem Tag 74,08 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,350 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 115,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,38 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,38 Prozent angewachsen.

Swiss Prime Site wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,23 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

