WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

Langfristige Anlage 17.11.2025 10:03:54

SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swissquote-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swissquote-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,667 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 016,67 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 14.11.2025 auf 480,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 1 901,67 Prozent.

Swissquote wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,18 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

