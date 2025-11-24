SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Swissquote-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swissquote-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 337,40 CHF. Bei einem Swissquote-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,638 Swissquote-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (455,40 CHF), wäre die Investition nun 13 497,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,97 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Swissquote betrug jüngst 6,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at