SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vontobel-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vontobel-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 74,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Vontobel-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,342 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vontobel-Aktie auf 55,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,83 CHF wert. Damit wäre die Investition um 26,17 Prozent gesunken.

Vontobel war somit zuletzt am Markt 3,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at