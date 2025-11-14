SPI-Titel Vontobel-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Vontobel von vor 3 Jahren rentiert?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vontobel-Aktien gewesen.

Am 14.11.2022 wurde die Vontobel-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Vontobel-Papier an diesem Tag bei 60,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 166,389 Vontobel-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 016,64 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 13.11.2025 auf 60,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,17 Prozent angezogen.

Vontobel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,40 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at