SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in VP Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.10.2023 wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 87,60 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,416 VP Bank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 801,37 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 07.10.2024 auf 70,20 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 19,86 Prozent.

Insgesamt war VP Bank zuletzt 440,68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at