Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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01.05.2026 23:13:50
Spirit Airlines winds down operations after bailout talks founder
Trump says US still ‘looking’ at a rescue for bankrupt budget carrier but would only proceed ‘if it’s a good deal’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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