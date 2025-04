SPORT: BVB ohne Kapitän Can im Abschlusstraining

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) droht im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona der Ausfall von Kapitän Emre Can. Der 31-Jährige war am Montag im Abschlusstraining des BVB nicht dabei und trainierte stattdessen individuell. Ein Einsatz am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) ist damit unwahrscheinlich. Trainer Niko Kovac dürfte sich Mittag in der Pressekonferenz vor dem Spiel näher äußern.

Der BVB benötigt gegen das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick ein Fußball-Wunder. Im Hinspiel waren die Dortmunder beim 0:4 chancenlos./lap/DP/mis