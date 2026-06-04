Sprinkl a Aktie
WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079
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04.06.2026 16:16:47
Sprinklr (CXM) Q1 2027 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, June 3, 2026, 8:30 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Sprinklr Inc Registered Shs -A-
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02.06.26
|Ausblick: Sprinklr A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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19.05.26
|Erste Schätzungen: Sprinklr A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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10.03.26
|Ausblick: Sprinklr A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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