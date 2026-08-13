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13.08.2026 06:31:29
SRA legte Quartalsergebnis vor
SRA präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 96,69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SRA noch ein Gewinn pro Aktie von 89,90 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 12,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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