SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
|
04.11.2025 23:36:55
SSR Mining Inc. Q3 Profit Increases, Inline With Estimates
(RTTNews) - SSR Mining Inc. (SSRM) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year in line with the Street estimates.
The company's bottom line came in at $65.44 million, or $0.31 per share. This compares with $10.56 million, or $0.05 per share, last year.
Excluding items, SSR Mining Inc. reported adjusted earnings of $68.35 million or $0.32 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.32 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 49.9% to $385.84 million from $257.36 million last year.
SSR Mining Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $65.44 Mln. vs. $10.56 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.05 last year. -Revenue: $385.84 Mln vs. $257.36 Mln last year.
