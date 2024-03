Stabiler Handel in Zürich: SLI antriebslos

Am Mittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,00 Prozent fester bei 1 922,67 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,022 Prozent auf 1 923,07 Punkte an der Kurstafel, nach 1 922,65 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 915,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 926,54 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,23 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 15.02.2024, den Wert von 1 833,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, stand der SLI bei 1 792,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, notierte der SLI bei 1 654,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9,03 Prozent. 1 931,53 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Swisscom (+ 2,90 Prozent auf 518,40 CHF), Geberit (+ 1,49 Prozent auf 532,00 CHF), Swiss Life (+ 1,40 Prozent auf 639,40 CHF), UBS (+ 1,29 Prozent auf 28,17 CHF) und ams (+ 0,83 Prozent auf 1,09 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sonova (-5,43 Prozent auf 273,60 CHF), Alcon (-1,12 Prozent auf 76,04 CHF), Lonza (-0,93 Prozent auf 478,80 CHF), Partners Group (-0,46 Prozent auf 1 287,50 CHF) und Lindt (-0,45 Prozent auf 11 000,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 8 987 226 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,596 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

