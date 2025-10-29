Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 02:46:27

"Städte zum Besseren verändern": Mercedes-Benz baut Robotaxi-Sparte mit Uber und Nvidia aus

Selbstfahrende Taxis werden bereits in einigen Städten in den USA und China eingesetzt. Uber und Nvidia wollen Robotaxis mit Hilfe von KI "schnell zur alltäglichen Realität" machen. Dazu kooperieren sie mit drei Autoherstellern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten