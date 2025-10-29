Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
29.10.2025 02:46:27
"Städte zum Besseren verändern": Mercedes-Benz baut Robotaxi-Sparte mit Uber und Nvidia aus
Selbstfahrende Taxis werden bereits in einigen Städten in den USA und China eingesetzt. Uber und Nvidia wollen Robotaxis mit Hilfe von KI "schnell zur alltäglichen Realität" machen. Dazu kooperieren sie mit drei Autoherstellern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
|
31.10.25
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
31.10.25
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.10.25
|VW, Porsche Mercedes und BMW: So schlecht steht es um die deutsche Autoindustrie (Spiegel Online)
|
30.10.25
|Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
30.10.25