|
26.02.2026 06:31:29
Standard Chartered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Standard Chartered hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 GBP je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 7,25 Milliarden GBP, gegenüber 7,91 Milliarden GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,39 Prozent präsentiert.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,379 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,89 Milliarden USD geschätzt worden war.
Standard Chartered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,48 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,11 GBP je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Standard Chartered im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30,65 Milliarden GBP. Im Vorjahr waren 32,98 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.
Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,18 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 20,92 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.