Star Flyer legte Quartalsergebnis vor

Star Flyer veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 52,99 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 355,55 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 11,06 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Star Flyer 10,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at