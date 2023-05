Starbucks überzeugt mit seiner Bilanz - Starbucks-Aktie letztlich dennoch tiefrot

Nach Handelsschluss an den US-Börsen hat die Kaffeehauskette Starbucks den Anlegern einen Blick in seine Bilanz gewährt.

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2023 hat Starbucks einen Gewinn je Aktie von 0,74 US-Dollar erwirtschaftet. Damit übertraf das Unternehmen die Prognosen der Experten, die ein EPS von 0,650 US-Dollar erwartet hatten. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte Starbucks noch einen Gewinn in Höhe von 0,590 US-Dollar je Aktie vermeldet.

Der Umsatz der Kaffeehauskette wuchs auf 8,4 Milliarden US-Dollar nach 7,64 Milliarden US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Analysten hatten zuvor ein Umsatzplus vorhergesagt. Sie hatten erwartet, dass sich der Umsatz von Starbucks auf 8,41 Milliarden US-Dollar belaufen werde.

In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen unter dem Strich 908 Millionen Dollar (825 Mio Euro) und damit rund 35 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das teilte Starbucks am Dienstag nach US-Börsenschluss in Seattle mit. Die konzernweiten Erlöse wuchsen um 14 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar.

Starbucks profitierte von Preiserhöhungen und einer Erholung des wichtigen China-Geschäfts, das im Vorquartal stark unter den Folgen erneuter Covid-Lockdowns gelitten hatte. Insgesamt legte der weltweite flächenbereinigte Absatz um elf Prozent zu. Obwohl die Quartalszahlen die Erwartungen der Finanzanalysten übertrafen, reagierte die Aktie nachbörslich zunächst mit Kursverlusten.

Im NASDAQ-Handel verlor die Starbucks-Aktie letztlich 9,17 Prozent auf 103,96 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX