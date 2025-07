Starke Aussichten schieben DroneShield-Aktie weiter an

Der Drohnenabwehr-Markt boomt - und DroneShield will ganz vorne mitspielen. Die Anleger honorieren das mit einer Kursrally, die sich auch am Mittwoch fortsetzt.

• DroneShield investiert in neue Produktions- und Forschungsanlagen in Sydney• Unternehmen plant, Produktionskapazität deutlich zu steigern• Rekordauftrag aus Europa

Rekordinvestition soll explosive Nachfrage bedienen

DroneShield, ein führender Anbieter von Lösungen zur Drohnenabwehr, hat diese Woche eine strategische Investition von 13 Millionen AUD bekannt gegeben. Mit dieser Finanzspritze will das Unternehmen seine Forschungs- und Produktionskapazitäten deutlich erweitern. Konkret plant DroneShield einen neuen 3.000 Quadratmeter großen Produktionsstandort in Sydney-Alexandria, der bereits im Dezember 2025 eröffnet werden soll. Zusätzlich sollen am Hauptsitz weitere 2.500 Quadratmeter für Forschung und Entwicklung geschaffen werden.

Durch die Kapazitätserweiterung soll die jährliche Eigenproduktion bis Mitte 2026 auf einen geschätzten Wert von 900 Millionen AUD ansteigen. Das langfristige Ziel ist noch ambitionierter: Bis Ende 2026 plant das Unternehmen, seine gesamte Produktionskapazität auf 2,4 Milliarden AUD auszubauen - eine massive Steigerung, die die Wachstumserwartungen des Unternehmens widerspiegelt.

Größter Auftrag der Firmengeschichte beflügelt Expansionspläne

Die Investitionsentscheidung kommt nicht von ungefähr. DroneShield profitiert aktuell von einem regelrechten Nachfrageboom, insbesondere aus Europa. Ende Juni 2025 erhielt das Unternehmen nach eigenen Angaben die größte Einzelbestellung der Firmenhistorie in Höhe von 61,6 Millionen AUD aus Europa. Dieser Rekordauftrag ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs.

Weitere bedeutende Neuaufträge unterstreichen das globale Wachstum: Ein 9,7-Millionen-AUD-Vertrag in Lateinamerika sowie ein 11,7-Millionen-AUD-Forschungs- und Entwicklungsvertrag mit einer "Five-Eyes"-Staatengruppe tragen ebenfalls zur prall gefüllten Auftragspipeline bei. Insgesamt verfolgt DroneShield aktuell eine globale Vertriebspipeline im Wert von beeindruckenden 2,34 Milliarden AUD.

DroneShield-Aktie im Rallymodus

Die günstigen Marktbedingungen und die Zuversicht des Unternehmens auf weiteres Wachstum lassen die DroneShield-Anleger jubeln. Nachdem die Aktie bereits am Montag zweistellig zugelegt hatte, ging es am Dienstag an der Börse in Sydney weitere 14,81 Prozent hoch auf 3,72 Australische Dollar (AUD). Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus auf rund 386 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 15.07.2025). Am Mittwoch notiert die DroneShield-Aktie zeitweise 3,76 Prozent höher bei 3,86 AUD.

