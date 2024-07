Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell

Am Donnerstagmittag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,52 Prozent fester bei 4 540,41 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,164 Prozent stärker bei 4 524,17 Punkten, nach 4 516,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 543,87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 524,17 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,406 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 515,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 368,27 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.07.2023, einen Wert von 3 882,15 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 10,96 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novartis (+ 1,73 Prozent auf 100,00 CHF), Richemont (+ 1,61 Prozent auf 141,60 CHF), Roche (+ 1,20 Prozent auf 252,00 CHF), Diageo (+ 1,12 Prozent auf 25,31 GBP) und National Grid (+ 1,10 Prozent auf 9,52 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil RELX (-0,83 Prozent auf 35,65 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,38 Prozent auf 63,71 EUR), SAP SE (+ 0,05 Prozent auf 185,90 EUR), BP (+ 0,06 Prozent auf 4,55 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,13 Prozent auf 23,88 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die Enel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 484 789 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 571,481 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

