Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,48 Prozent fester bei 4 352,75 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,795 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,090 Prozent auf 4 335,78 Punkte an der Kurstafel, nach 4 331,90 Punkten am Vortag.

Bei 4 335,78 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 357,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,331 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 024,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 260,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 3 929,90 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 12,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Flutter Entertainment (+ 1,45 Prozent auf 129,60 GBP), Siemens (+ 1,35 Prozent auf 149,66 EUR), Ferrari (+ 1,27) Prozent auf 334,40 EUR), SAP SE (+ 1,23 Prozent auf 141,16 EUR) und adidas (+ 1,20 Prozent auf 187,36 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-3,44 Prozent auf 32,82 EUR), Eni (-2,20 Prozent auf 14,61 EUR), BASF (-0,21 Prozent auf 43,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,15 Prozent auf 386,60 EUR) und Enel (-0,07 Prozent auf 6,41 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 9 749 155 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 358,427 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Stellantis-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

