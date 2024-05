Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstag fort.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent stärker bei 4 514,92 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,052 Prozent fester bei 4 505,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 502,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 505,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 518,03 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,120 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 412,27 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.02.2024, einen Wert von 4 309,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, stand der STOXX 50 noch bei 4 043,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,34 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 1,57 Prozent auf 43,42 GBP), SAP SE (+ 1,03 Prozent auf 181,16 EUR), UniCredit (+ 0,87 Prozent auf 36,27 EUR), Siemens (+ 0,75 Prozent auf 175,00 EUR) und GSK (+ 0,67 Prozent auf 18,01 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-7,49 Prozent auf 10,43 GBP), Rio Tinto (-0,70 Prozent auf 56,50 GBP), Deutsche Telekom (-0,59 Prozent auf 21,98 EUR), Enel (-0,54 Prozent auf 6,63 EUR) und BAT (-0,53 Prozent auf 24,51 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die National Grid-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 792 553 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 548,358 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,60 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at