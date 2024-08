Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,49 Prozent stärker bei 4 521,05 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,105 Prozent auf 4 503,60 Punkte an der Kurstafel, nach 4 498,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 521,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 503,60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,543 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 4 448,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 478,28 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 3 956,11 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,49 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,68 Prozent auf 489,60 EUR), GSK (+ 1,67 Prozent auf 16,45 GBP), Allianz (+ 1,19 Prozent auf 279,60 EUR), Siemens (+ 1,05 Prozent auf 168,88 EUR) und Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 494,20 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Glencore (-1,34 Prozent auf 4,05 GBP), Rio Tinto (-1,31 Prozent auf 47,51 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,21 Prozent auf 26,92 GBP), UBS (-0,61 Prozent auf 26,28 CHF) und BP (-0,59 Prozent auf 4,30 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 906 086 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 534,343 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 9,47 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

