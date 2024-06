Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag

Am Mittwoch legt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 25 507,44 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 253,158 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 25 474,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 467,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 25 666,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 474,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 0,825 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Stand von 27 124,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 871,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, notierte der MDAX bei 26 832,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,96 Prozent abwärts. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,26 Prozent auf 68,15 EUR), EVOTEC SE (+ 2,21 Prozent auf 9,02 EUR), Siltronic (+ 1,73) Prozent auf 73,50 EUR), Nemetschek SE (+ 1,69 Prozent auf 93,10 EUR) und RATIONAL (+ 1,33 Prozent auf 837,00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-4,36 Prozent auf 23,92 EUR), HelloFresh (-3,35 Prozent auf 4,97 EUR), Aroundtown SA (-1,70 Prozent auf 1,85 EUR), Fraport (-1,52 Prozent auf 49,24 EUR) und Jungheinrich (-0,77 Prozent auf 30,96 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 808 286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 19,303 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at