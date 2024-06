Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich

Schlussendlich ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,89 Prozent aufwärts auf 18 570,27 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,804 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 18 406,06 Punkte an der Kurstafel, nach 18 405,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 624,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 406,06 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,359 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 18 001,60 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 05.03.2024, mit 17 698,40 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, lag der DAX bei 15 963,89 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,74 Prozent aufwärts. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 4,32 Prozent auf 246,30 EUR), Merck (+ 2,65 Prozent auf 170,75 EUR), Siemens (+ 2,61 Prozent auf 178,82 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,74 Prozent auf 39,24 EUR) und SAP SE (+ 1,73 Prozent auf 171,52 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Covestro (-1,66 Prozent auf 48,10 EUR), RWE (-1,04 Prozent auf 35,20 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 24,15 EUR), Commerzbank (-0,87 Prozent auf 14,82 EUR) und Porsche (-0,76 Prozent auf 75,74 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 13 321 756 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 196,397 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,98 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

