Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch zum Handelsschluss.

Letztendlich ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,38 Prozent aufwärts auf 17 879,13 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,706 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,394 Prozent auf 17 882,18 Punkte an der Kurstafel, nach 17 812,05 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 827,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 921,99 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,535 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Wert von 18 748,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, wies der DAX einen Stand von 18 716,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, betrug der DAX-Kurs 15 904,25 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,62 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 2,29 Prozent auf 236,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,90 Prozent auf 558,00 EUR), adidas (+ 1,83) Prozent auf 217,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,78 Prozent auf 445,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,44 Prozent auf 58,27 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen RWE (-5,70 Prozent auf 30,45 EUR), EON SE (-2,91 Prozent auf 12,03 EUR), Zalando (-2,05 Prozent auf 22,41 EUR), Brenntag SE (-1,37 Prozent auf 63,22 EUR) und Sartorius vz (-0,68 Prozent auf 235,40 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7 527 182 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,818 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 9,11 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at