Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in Grün

So performte der DAX am Freitag letztendlich.

Letztendlich schloss der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 19 447,39 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,840 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,121 Prozent auf 19 419,52 Punkte an der Kurstafel, nach 19 443,00 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 388,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 19 516,24 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,826 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, notierte der DAX bei 18 918,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, wurde der DAX auf 18 298,72 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wurde der DAX mit 14 892,18 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 15,97 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 19 674,68 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 4,45 Prozent auf 39,17 EUR), Siemens Energy (+ 3,65 Prozent auf 38,35 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,21) Prozent auf 99,02 EUR), Zalando (+ 1,75 Prozent auf 29,13 EUR) und Porsche (+ 1,62 Prozent auf 70,28 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,50 Prozent auf 485,80 EUR), Sartorius vz (-2,00 Prozent auf 244,60 EUR), Continental (-1,28 Prozent auf 58,70 EUR), Beiersdorf (-1,23 Prozent auf 129,00 EUR) und EON SE (-1,20 Prozent auf 12,75 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 970 275 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 251,402 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at