Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX im Aufwind

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,43 Prozent aufwärts auf 18 340,50 Punkte.

Bei 18 362,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 218,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 151,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 26.04.2024, den Stand von 18 182,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.07.2023, einen Stand von 16 131,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 484,40 EUR), Porsche (+ 1,51 Prozent auf 70,04 EUR), Infineon (+ 1,44 Prozent auf 30,92 EUR), Daimler Truck (+ 1,42 Prozent auf 35,66 EUR) und Zalando (+ 1,22 Prozent auf 23,98 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen BASF (-2,70 Prozent auf 43,56 EUR), Commerzbank (-1,21 Prozent auf 15,07 EUR), Deutsche Bank (-0,53 Prozent auf 14,35 EUR), Bayer (-0,44 Prozent auf 27,41 EUR) und Siemens Healthineers (-0,38 Prozent auf 52,90 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 879 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 226,091 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,37 Prozent gelockt.

