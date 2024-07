Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA letztendlich 0,30 Prozent fester bei 25 609,50 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 251,546 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,006 Prozent höher bei 25 533,53 Punkten, nach 25 531,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 25 773,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 533,53 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wurde der MDAX mit 25 589,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 189,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, wurde der MDAX auf 28 067,94 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,58 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell TRATON (+ 4,79 Prozent auf 31,70 EUR), HENSOLDT (+ 3,20 Prozent auf 34,78 EUR), RATIONAL (+ 2,77 Prozent auf 780,00 EUR), Bilfinger SE (+ 2,41 Prozent auf 51,00 EUR) und HUGO BOSS (+ 2,24 Prozent auf 38,30 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen TUI (-5,57 Prozent auf 6,75 EUR), HelloFresh (-2,69 Prozent auf 6,15 EUR), AIXTRON SE (-2,21 Prozent auf 21,20 EUR), Gerresheimer (-2,00 Prozent auf 98,00 EUR) und JENOPTIK (-1,81 Prozent auf 27,16 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 7 046 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,347 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at