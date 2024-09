Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus

Der MDAX bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,68 Prozent auf 26 979,24 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 259,366 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 26 801,15 Punkte an der Kurstafel, nach 26 797,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 801,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 979,24 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 4,25 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 281,22 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, bei 25 373,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, stand der MDAX noch bei 25 628,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,525 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,79 Prozent auf 68,40 EUR), PUMA SE (+ 3,27 Prozent auf 38,82 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,25 Prozent auf 133,30 EUR), HUGO BOSS (+ 3,13 Prozent auf 41,22 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,99 Prozent auf 84,14 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HELLA GmbH (-3,37 Prozent auf 86,00 EUR), Talanx (-1,12 Prozent auf 74,75 EUR), Fraport (-0,39 Prozent auf 50,50 EUR), RTL (-0,33 Prozent auf 30,40 EUR) und TRATON (-0,32 Prozent auf 30,95 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 268 619 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 19,264 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 5,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

