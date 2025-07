Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün

Der SDAX notiert aktuell im Plus.

Am Mittwoch verbucht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 17 488,07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,609 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 459,92 Zählern und damit 0,169 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 430,40 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 17 535,09 Punkte, das Tagestief hingegen 17 408,07 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 0,199 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 02.06.2025, einen Stand von 16 648,77 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 02.04.2025, mit 15 313,44 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 353,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 25,93 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 17 598,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 13,28 Prozent auf 24,06 EUR), Salzgitter (+ 7,98 Prozent auf 21,66 EUR), Formycon (+ 5,08) Prozent auf 28,95 EUR), Energiekontor (+ 4,33 Prozent auf 45,75 EUR) und PVA TePla (+ 4,22 Prozent auf 20,76 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Alzchem Group (-4,78 Prozent auf 131,40 EUR), secunet Security Networks (-4,32 Prozent auf 221,50 EUR), ATOSS Software (-2,97 Prozent auf 137,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,93 Prozent auf 43,74 EUR) und PATRIZIA SE (-2,80 Prozent auf 7,97 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 284 946 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,771 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die ProCredit-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 6,16 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der ProCredit-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

