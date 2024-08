Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Der SDAX legte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,40 Prozent auf 14 304,50 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 98,796 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,291 Prozent stärker bei 14 288,54 Punkten, nach 14 247,14 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14 282,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 392,65 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,860 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der SDAX bei 14 317,55 Punkten. Der SDAX stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 14 297,43 Punkten. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Stand von 13 745,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,50 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit AUTO1 (+ 14,29 Prozent auf 7,80 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,71 Prozent auf 62,90 EUR), Salzgitter (+ 3,24 Prozent auf 16,56 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,57 Prozent auf 75,70 EUR) und Hypoport SE (+ 2,08 Prozent auf 275,20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen INDUS (-4,07 Prozent auf 22,40 EUR), BayWa (-2,55 Prozent auf 13,00 EUR), METRO (St) (-2,55 Prozent auf 4,21 EUR), CEWE Stiftung (-2,17 Prozent auf 99,00 EUR) und PATRIZIA SE (-2,02 Prozent auf 7,29 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 937 514 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 7,232 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

2024 präsentiert die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at