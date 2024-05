Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus

Der SDAX bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 14 916,56 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 122,898 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,009 Prozent auf 14 894,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 895,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 14 926,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 879,62 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 14 348,47 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 14.02.2024, bei 13 836,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, mit 13 592,23 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,93 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 926,76 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 9,19 Prozent auf 79,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,32 Prozent auf 21,88 EUR), pbb (+ 2,49) Prozent auf 5,36 EUR), CANCOM SE (+ 2,30 Prozent auf 30,20 EUR) und ADTRAN (+ 1,47 Prozent auf 5,54 USD). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen RENK (-3,71 Prozent auf 27,24 EUR), Hypoport SE (-1,35 Prozent auf 278,20 EUR), INDUS (-1,26 Prozent auf 27,50 EUR), SCHOTT Pharma (-1,03 Prozent auf 36,44 EUR) und IONOS (-1,00 Prozent auf 24,80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die Ceconomy St-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 66 682 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,950 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,52 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at