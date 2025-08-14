CANCOM Aktie
|22,25EUR
|-0,15EUR
|-0,67%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom nach Geschäftszahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fortgesetzte Nachfrageschwäche habe eine Gewinnwarnung des IT-Dienstleisters nach sich gezogen, schrieb Nicole Winkler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hohe Betriebsausgaben hätten auf das Ergebnis gedrückt./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,35 €
|
Abst. Kursziel*:
11,86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SEmehr Nachrichten
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.08.25
|CANCOM-Aktie tiefer: CANCOM rutscht in die Verlustzone (dpa-AFX)
|
12.08.25
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom rutscht in die Verlustzone - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
12.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.08.25
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)