CANCOM Aktie
|22,65EUR
|0,20EUR
|0,89%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cancom nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das schwache Umfeld für Geschäfte mit Mittelstandskunden und der Öffentlichen Hand habe die Resultate gekennzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,50 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,38%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SEmehr Nachrichten
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.08.25
|CANCOM-Aktie tiefer: CANCOM rutscht in die Verlustzone (dpa-AFX)
|
12.08.25
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom rutscht in die Verlustzone - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
12.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.08.25