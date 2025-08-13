HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cancom nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das schwache Umfeld für Geschäfte mit Mittelstandskunden und der Öffentlichen Hand habe die Resultate gekennzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



