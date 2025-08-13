CANCOM Aktie

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

13.08.2025 09:58:57

CANCOM SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cancom nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das schwache Umfeld für Geschäfte mit Mittelstandskunden und der Öffentlichen Hand habe die Resultate gekennzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22,50 € 		Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,38%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

