WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
26.08.2025 08:56:01
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister gehe optimistisch ins zweite Halbjahr, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts./ag/ajx
Zusammenfassung: CANCOM SE Buy

Unternehmen:
CANCOM SE

Analyst:
Deutsche Bank AG

Kursziel:
35,00 €

Rating jetzt:
Buy

Kurs*:
23,00 €

Abst. Kursziel*:
52,17%

Rating update:
Buy

Kurs aktuell:
22,70 €

Abst. Kursziel aktuell:
54,19%

Analyst Name::
Lars Vom-Cleff

KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
