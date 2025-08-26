CANCOM Aktie

22,70EUR -0,25EUR -1,09%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

26.08.2025 08:56:01

CANCOM SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister gehe optimistisch ins zweite Halbjahr, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,00 € 		Abst. Kursziel*:
52,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,19%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

