Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag fester

Beim FTSE 100 stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent auf 7 631,16 Punkte zu. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,421 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 628,21 Punkte an der Kurstafel, nach 7 628,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 608,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 649,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 496,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 282,52 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, bei 6 885,23 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 1,02 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Imperial Brands (+ 1,42 Prozent auf 17,48 GBP), United Utilities (+ 1,40 Prozent auf 9,74 GBP), SSE (+ 1,37 Prozent auf 15,91 GBP), Severn Trent (+ 1,35 Prozent auf 24,23 GBP) und BP (+ 1,02 Prozent auf 5,30 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Burberry (-3,08 Prozent auf 17,79 GBP), Kingfisher (-3,08 Prozent auf 2,11 GBP), JD Sports Fashion (-2,43 Prozent auf 1,41 GBP), Frasers Group (-2,42 Prozent auf 8,08 GBP) und ConvaTec (-1,86 Prozent auf 2,11 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 6 913 374 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 203,512 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

