Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

So bewegte sich der Dow Jones am Mittwoch letztendlich

Am Mittwoch schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 42 196,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,183 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,251 Prozent fester bei 42 262,97 Punkten, nach 42 156,97 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 259,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 41 968,79 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,220 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 41 563,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 331,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 433,35 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 42 628,32 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,18 Prozent auf 279,48 USD), UnitedHealth (+ 1,54 Prozent auf 592,31 USD), American Express (+ 0,86 Prozent auf 270,92 USD), Chevron (+ 0,84 Prozent auf 150,95 USD) und Home Depot (+ 0,54 Prozent auf 411,26 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-6,77 Prozent auf 83,10 USD), Merck (-2,32 Prozent auf 112,08 USD), Intel (-1,32 Prozent auf 22,39 USD), 3M (-1,19 Prozent auf 135,43 USD) und Honeywell (-1,06 Prozent auf 203,88 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 004 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,95 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at