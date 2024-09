Starker Wochentag in New York: Dow Jones beginnt Freitagssitzung im Plus

So bewegt sich der Dow Jones am Morgen.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,31 Prozent höher bei 40 883,75 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,551 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,738 Prozent fester bei 41 056,33 Punkten, nach 40 755,75 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 009,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 40 756,81 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wies der Dow Jones 38 997,66 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 886,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 443,19 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41 585,21 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 1,22 Prozent auf 493,85 USD), Merck (+ 1,21 Prozent auf 120,02 USD), Verizon (+ 1,14 Prozent auf 41,78 USD), Apple (+ 1,13 Prozent auf 224,90 USD) und Caterpillar (+ 1,13 Prozent auf 337,33 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Honeywell (-1,08 Prozent auf 200,78 USD), Intel (-0,57 Prozent auf 19,29 USD), Boeing (-0,31 Prozent auf 161,65 USD), Amazon (-0,25 Prozent auf 177,44 USD) und Cisco (-0,22 Prozent auf 49,02 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 719 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,020 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,49 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at