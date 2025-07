Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der Dow Jones machte am Abend Gewinne.

Der Dow Jones gewann im NYSE-Handel zum Handelsende 0,53 Prozent auf 44 254,78 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17,656 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,992 Prozent stärker bei 44 459,84 Punkten, nach 44 023,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 44 260,19 Punkte, das Tagestief hingegen 43 758,98 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 0,206 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 16.06.2025, einen Stand von 42 515,09 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 16.04.2025, bei 39 669,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2024, wurde der Dow Jones auf 40 954,48 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 4,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Johnson Johnson (+ 6,19 Prozent auf 164,78 USD), Amgen (+ 2,23 Prozent auf 299,02 USD), Caterpillar (+ 2,04) Prozent auf 412,88 USD), Merck (+ 1,12 Prozent auf 82,43 USD) und Goldman Sachs (+ 0,90 Prozent auf 708,82 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-3,66 Prozent auf 302,70 EUR), Amazon (-1,40 Prozent auf 223,19 USD), Chevron (-0,51 Prozent auf 149,92 USD), IBM (-0,28 Prozent auf 281,92 USD) und JPMorgan Chase (-0,25 Prozent auf 285,82 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 37 906 227 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,582 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist mit 8,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at