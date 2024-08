Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Kursplus

Der Dow Jones verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Am Dienstag steht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1,09 Prozent im Plus bei 39 125,24 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13,447 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 39 056,19 Zählern und damit 0,912 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (38 703,27 Punkte).

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39 251,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 638,30 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, notierte der Dow Jones bei 39 375,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wurde der Dow Jones auf 38 852,27 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 35 065,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,74 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 3,00 Prozent auf 326,30 USD), Dow (+ 2,67 Prozent auf 52,37 USD), JPMorgan Chase (+ 2,13 Prozent auf 199,06 USD), Microsoft (+ 2,12 Prozent auf 403,51 USD) und Nike (+ 2,11 Prozent auf 72,93 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-1,81 Prozent auf 164,00 USD), Apple (-1,13 Prozent auf 206,90 USD), Johnson Johnson (-0,94 Prozent auf 159,73 USD), Intel (-0,87 Prozent auf 19,94 USD) und Chevron (-0,63 Prozent auf 143,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 008 307 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3,082 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at