Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Am Dienstag schloss der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 19 908,86 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,008 Prozent höher bei 19 904,43 Punkten, nach 19 902,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 837,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 940,50 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Wert von 18 546,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17 985,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 15 083,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 20,34 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 19 977,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 6,34 Prozent auf 16,11 USD), Sirius XM (+ 4,53 Prozent auf 2,77 USD), Constellation Energy (+ 3,96 Prozent auf 220,41 USD), Micron Technology (+ 3,80 Prozent auf 153,45 USD) und NVIDIA (+ 3,51 Prozent auf 135,58 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Moderna (-3,36 Prozent auf 133,27 USD), Charter A (-2,91 Prozent auf 277,62 USD), Fortinet (-2,87 Prozent auf 59,15 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,78 Prozent auf 144,18 USD) und Zscaler (-2,70 Prozent auf 179,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 58 544 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,065 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at