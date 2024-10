Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel im Plus

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 18 373,61 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,926 Prozent auf 18 537,21 Punkte an der Kurstafel, nach 18 367,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 18 541,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 368,79 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,288 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 628,06 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 17 996,92 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13 533,75 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 24,43 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Snap-On (+ 9,97 Prozent auf 327,79 USD), Lifecore Biomedical (+ 9,76 Prozent auf 5,06 USD), Elron Electronic Industries (+ 8,00 Prozent auf 1,08 USD), Forward Air (+ 6,16 Prozent auf 40,16 USD) und Cumulus Media A (+ 5,51 Prozent auf 1,34 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Comtech Telecommunications (-19,27 Prozent auf 3,54 USD), Cerus (-9,44 Prozent auf 1,63 USD), American Superconductor (-6,29 Prozent auf 24,73 USD), Erie Indemnity (-5,90 Prozent auf 483,05 USD) und Sangamo Therapeutics (-5,68 Prozent auf 0,94 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 55 190 769 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,277 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Ebix-Aktie präsentiert mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at