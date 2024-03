Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Am Freitag steigt der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,75 Prozent auf 16 395,60 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,299 Prozent auf 16 322,10 Punkte an der Kurstafel, nach 16 273,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 16 398,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 300,76 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0,808 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 793,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 403,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 11 576,00 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 11,04 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 16 398,23 Punkte. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dixie Group (+ 13,11 Prozent auf 0,63 USD), Americas Car-Mart (+ 12,71 Prozent auf 70,22 USD), Microvision (+ 11,55 Prozent auf 2,66 USD), AXT (+ 6,24 Prozent auf 4,77 USD) und Taylor Devices (+ 5,72 Prozent auf 42,51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Enzon Pharmaceuticals (-12,77 Prozent auf 0,07 USD), BE Semiconductor Industries (-12,42 Prozent auf 171,09 USD), Costco Wholesale (-5,04 Prozent auf 746,00 USD), Consumer Portfolio Services (-2,13 Prozent auf 8,26 USD) und Methode Electronics (-2,07 Prozent auf 14,19 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 519 296 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,733 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 72,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

