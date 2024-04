Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

So bewegte sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,32 Prozent stärker bei 16 306,64 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,460 Prozent fester bei 16 328,76 Punkten, nach 16 253,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 16 141,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 348,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16 085,11 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2024, einen Stand von 14 857,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 12 087,96 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 15,87 Prozent auf 0,09 USD), Nortech Systems (+ 10,06 Prozent auf 17,39 USD), Amkor Technology (+ 7,69 Prozent auf 33,75 USD), BlackBerry (+ 7,64 Prozent auf 3,10 USD) und Ebix (+ 7,44 Prozent auf 0,87 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Harmonic (-14,61 Prozent auf 11,22 USD), Arundel (-11,76 Prozent auf 0,15 CHF), Neogen (-9,32 Prozent auf 13,04 USD), Radcom (-9,12 Prozent auf 9,77 USD) und Modine Manufacturing (-5,84 Prozent auf 91,46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 459 527 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,913 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at