Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch derzeit aufwärts.

Um 16:00 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,94 Prozent auf 16 684,68 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,56 Prozent stärker bei 16 622,31 Punkten, nach 16 366,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 709,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 615,55 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 6,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18 352,76 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, bei 16 332,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 994,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 12,99 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ceva (+ 23,56 Prozent auf 19,93 USD), Dixie Group (+ 10,23 Prozent auf 0,62 USD), Donegal Group B (+ 8,70 Prozent auf 12,50 USD), OraSure Technologies (+ 8,68 Prozent auf 4,70 USD) und Nissan Motor (+ 7,91 Prozent auf 3,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil ACADIA Pharmaceuticals (-18,67 Prozent auf 15,33 USD), American Superconductor (-13,89 Prozent auf 17,73 USD), PetMed Express (-7,86 Prozent auf 3,40 USD), DexCom (-6,17 Prozent auf 70,61 USD) und Amgen (-5,12 Prozent auf 312,10 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 270 423 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,915 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index.

